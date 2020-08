CH-Penguins: Subban se prononce

P.K. Subban croit que le Canadien de Montréal peut voler la série qui l'opposera aux Penguins de Pittsburgh dans le cadre du tour de qualification qui s’amorcera samedi à TVA Sports.

Troquant le rôle de joueur pour celui d’analyste, alors que ses Devils du New Jersey ne sont pas du tournoi éliminatoire, Subban a expliqué que, même s’il favorise les Penguins, un joueur peut changer complètement la donne dans le camp du Tricolore.

«Écoute, tu as Crosby et Malkin d’un côté qui sont reposés. Ce sera probablement la série la plus intéressante en raison d’un joueur, et d'un joueur seulement: Carey Price», a affirmé l'ancien du Canadien lors d’un épisode de son balado The Peak diffusé sur YouTube.

«Price peut voler cette série. Ça peut arriver. Bon, il aura besoin d’aide, mais s’il est dans son élément, oubliez ça. Je peux voir Montréal gagner cette série.»

N’empêche, le CH aura fort à faire pour triompher de Sidney Crosby et de sa bande comme il avait réussi à le faire en 2010, lors du fameux «printemps-Halak». Subban en était alors à ses débuts dans l’uniforme bleu-blanc-rouge.

«Laissez-moi vous dire que je ne parie pas contre Sidney Crosby, a nuancé P.K. Je l’ai déjà battu dans les séries, mais je me suis incliné devant lui lors de la finale de la Coupe Stanley [en 2017]. Je sais ce qu’il est capable de faire.»

D’ailleurs, aux yeux du numéro 76, Crosby n’a pas encore été détrôné au sein de la LNH, contrairement à ce que croient plusieurs experts.

«On parle beaucoup de Connor McDavid ou encore de Leon Draisaitl – son nom revient souvent dans les discussions pour le titre de joueur par excellence cette année. Écoutez-moi, le meilleur joueur dans cette ligue est encore Sidney Crosby», a-t-il soutenu.

«Il a trois bagues de la coupe Stanley et il peut tout faire. Il a prouvé qu’il pouvait livrer la marchandise lors des moments importants, et ce, à tous les niveaux.»

Bref, Subban prédit une victoire des Penguins, sans toutefois exclure la possibilité qu’une surprise pourrait survenir.

«Si je dois choisir une équipe, je prends Pittsburgh, mais je crois tout de même que Montréal peut voler cette série.»

Voyez Subban analyser les confrontations dans l’Association de l’Est dans la vidéo ci-dessous.