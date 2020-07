En action pour les jeunes, l’achat local et l’environnement

Photo courtoisie

Joël Godin (photo), député de Portneuf–Jacques-Cartier, sera présent au cours des prochaines semaines afin de poser des gestes concrets pour l’environnement et l’achat local, dans le contexte de collectes de contenants consignés. Celles-ci se dérouleront à proximité des sites de certains marchés publics ainsi qu’à différents endroits de la circonscription. Joël Godin vous invite à acheter des produits du terroir pendant qu’un organisme local de jeunes collaborera à l’événement en participant activement à la collecte de contenants consignés (aucun contenant de verre ne sera accepté) tout en contribuant au financement de leurs activités et en posant un geste concret pour l’environnement. Le député conservateur sera présent aujourd’hui, de 16 h à 19 h, au Marché public de Saint-Raymond ainsi que demain samedi 1er août, de 9 h à 12 h, dans le stationnement de l’église Saint-Joseph, à Deschambault.

Un client fidèle

Photo courtoisie

Depuis 2004, Martin Simard revient assidûment chez Beauport Mazda pour se faire conseiller et se procurer une nouvelle voiture. Le 21 juillet dernier, une semaine jour pour jour après son coup de foudre, tout était réglé. M. Simard a donc pris possession de son tout nouveau Mazda CX-5 2020 Black en recevant ses clefs de Manolo Hamel, son conseiller des 4 dernières années. Pour Martin Simard, c’est un 10e véhicule Mazda en 16 ans chez son concessionnaire préféré. Pour Paul Daigle, président du Groupe Daigle, il s’agit là d’une énorme marque de confiance et de loyauté de la part de M. Simard qui se dit choyé et heureux d’être si bien servi, au fil du temps, tant par l’équipe des ventes que celle du service. Sur la photo, de gauche à droite : Paul Daigle, président, Groupe Daigle ; Martin Simard, client heureux ; Manolo Hamel, conseiller aux ventes, Beauport Mazda ; et Danny Gosselin, directeur général et associé, Beauport Mazda.

102 ans

Photo courtoisie

Augustin Noël (photo), fier résident depuis quelques années de la résidence pour personnes âgées Le Manoir de la Montagne, de St- Malachie, est né le 31 juillet 1918. L’homme, originaire de Saint-Léon-de-Standon (Bellechasse), célèbre donc aujourd’hui ses 102 ans. Marié à Marie-Anna Nadeau décédée en 2007, à l’âge de 89 ans, le couple a eu 13 enfants, dont 12 sont encore vivants. La grande famille Noël compte aujourd’hui 19 petits-enfants et 27 arrière-petits-enfants. M. Noël, qui fut agriculteur et travailleur forestier, possède toujours une mémoire phénoménale et une bonne santé malgré son âge avancé. Je me joins à toute la famille pour lui souhaiter un joyeux anniversaire de naissance !

En souvenir

Photo courtoisie

Le 31 juillet 2015. Le premier vaccin efficace contre l’Ebola, un virus qui a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l’Ouest depuis décembre 2013, est désormais « à portée de main », selon l’OMS. Testé en Guinée sur plus de 4000 personnes, le vaccin VSV-ZEBOV (photo), développé par l’Agence de la santé publique du Canada, s’est révélé à 100 % efficace, selon une étude de la revue médicale britannique The Lancet.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yvon Deschamps (photo), humoriste et animateur québécois, 85 ans... Jean-Philippe Le Guellec, ex-biathlète franco-ontarien, 35 ans... Evgeni Malkin, joueur russe de la LNH (Penguins), 34 ans... Will Champion, batteur du groupe Coldplay, 42 ans... Grand Corps Malade, auteur et slameur français, 43 ans... J.K. Rowling, romancière britannique (Harry Potter), 55 ans... Dale Hunter, avec les Nordiques de 1980 à 1987, 60 ans... Jean-Claude Laprise, entraîneur de badminton, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 juillet 2019. Sherman Poppen (photo de gauche), 89 ans, Américain qui a inventé en 1965 le surf des neiges en fixant deux skis ensemble, dirigés par une corde fixée à l’avant de l’engin... 2019. Harold « Hal » Prince (photo), 91 ans, producteur et metteur en scène américain qui a notamment mis en scène Le fantôme de l’opéra et Cabaret... 2017. Jeanne Moreau, 89 ans, comédienne française, icône du cinéma français... 2016. Sylvie Roy, 51 ans, députée de l’Assemblée nationale depuis 2003 (Lotbinière, Arthabaska)... 1997. Johnny Farago, 53 ans, chanteur québécois... 2010. Ann Mignault Shoiry, 53 ans, épouse de Paul Shoiry... 2010. Renald Huot, 67 ans, de la célèbre famille de golfeurs de Boischatel.