Les Raptors sont prêts pour les Lakers

Après une pause de plus de quatre mois, les Raptors de Toronto effectueront enfin leur retour au jeu samedi, à Orlando, contre les Lakers de Los Angeles.

Il s’agira du premier des huit duels de classement que disputeront les Raptors en vue de déterminer les têtes de série pour le tournoi éliminatoire.

Avec une fiche de 2-1 dans les matchs préparatoires, les champions en titre de la NBA sont prêts, mais surtout impatients de passer à la prochaine étape.

«Ce sera un processus, mais tout le monde est prêt mentalement et physiquement pour recommencer à jouer, a indiqué Pascal Siakam, dont les propos ont été rapportés jeudi par le réseau TSN. Ça va prendre un peu de temps avant que nous soyons à notre meilleur, mais j’aime ce que je vois présentement. On va continuer de s’améliorer.»

«Je suis content où nous en sommes en ce moment, a pour sa part indiqué l’entraineur-chef Nick Nurse. Nous allons commencer à jouer des matchs plus significatifs et nous allons continuer de progresser. Nous n’avons pas encore retrouvé notre plein potentiel et j’ai hâte de voir l’équipe continuer de grandir.»

«Une grande partie (de notre jeu) est déjà là, a poursuivi Nurse. Quand l’enjeu est grand, l’intensité monte et on devrait être capables de bien répondre. On est déjà passé par là.»

Les Lakers

Les Raptors avaient remporté leur premier affrontement cette saison contre les Lakers par la marque de 113 à 104, en novembre. En l’absence de Kyle Lowrie et Serge Ibaka, qui étaient tous deux blessés, Siakam et Fred VanVleet avaient pris les choses en main. Cette fois, la formation torontoise devrait pouvoir miser sur ses meilleurs éléments.

Elle devra toutefois trouver un moyen de freiner Anthony Davis. Le joueur de la formation californienne a démontré qu’il était en grande forme jeudi en amassant 34 points face aux Clippers.

Bien que vieillissant, LeBron James demeure toujours une menace. Il a d’ailleurs joué un rôle déterminant dans la victoire de 106 à 104 contre les Clippers en marquant le panier décisif dans les dernières secondes de la rencontre. Grâce à une solide prestation en défensive, il a ensuite empêché Kawhi Leonard de répliquer.

Lorsque la saison de la NBA a été suspendue le 11 mars, les Raptors occupaient le deuxième rang de l’Association de l’Est tandis que les Lakers étaient premiers dans l’Ouest.