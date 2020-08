Les Yankees s’imposent grâce à la longue balle

La balle a voyagé vendredi soir, au Yankee Stadium, où les Yankees de New York l’ont emporté 5 à 1 devant les Red Sox de Boston. Tous les points de la rencontre ont été inscrits à l’aide de la longue balle.

C’est Aaron Judge qui a fait la différence avec son troisième circuit de la saison, bon pour deux points. Le voltigeur des Yankees a expédié la balle loin au champ centre alors que DJ LeMahieu était sur les sentiers.

Gio Urshela a poursuivi le travail en envoyant la balle dans les gradins lors de la manche suivante.

Brett Gardner a scellé l’issue du match en cognant un circuit de deux points en huitième manche.

AFP

Du côté des Red Sox, Michael Chavis a inscrit l’unique point à l’aide de son premier circuit de la saison, en début de match.

La victoire, une quatrième consécutive pour les Yankees, a été portée à la fiche de Jordan Montgomery (1-0). Ce dernier a alloué un point, cinq coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers.

Les Braves gagnent un duel offensif

À Atlanta, les Braves ont marqué cinq points en huitième manche pour finalement vaincre les Mets de New York 11 à 10.

Travis d’Arnaud a été fumant avec cinq points produits, dont trois à l’aide d’un double au champ centre lors de cette manche productive. Perdant 10 à 6 au début de l’assaut, Atlanta a également pu compter sur un point de Dansby Swanson et un autre sur un mauvais lancer qui a fait avancer tout le monde d’un coussin.

Les Braves ont survécu à une poussée offensive de six points des Mets en cinquième manche. Robinson Cano avait d’abord produit un point grâce à un circuit puis un deuxième avec un simple. Yoenis Cespedes a aussi contribué avec un double de deux points.

Dans la cause perdante, J.D. Davis a produit trois points, dont deux à l’aide d’un circuit en quatrième manche.

Grant Dayton (1-0) s’est en tiré avec la victoire tandis que le sauvetage a été l'affaire de Chris Martin. Le releveur Seth Lugo (1-1) a quant à lui enregistré la défaite.

Victoire des Tigers

À Detroit, Austin Romine et Travis Demeritte ont chacun produit deux points dans un gain de 7 à 2 des Tigers face aux Reds de Cincinnati.

Romine a réussi un double et un simple productifs tandis que Demeritte a frappé un double de deux points.

Spencer Turnbull (1-0) a connu une bonne sortie pour les Tigers. En six manches de travail, l’artilleur a concédé deux points, trois coups sûrs et un but sur balles. Il a également réussi six retraits sur des prises.

Luis Castillo (0-1) a encaissé le revers pour les Reds après avoir alloué cinq points en six manches.