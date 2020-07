Possession de stupéfiants: le SPVQ arrête deux personnes et saisit un éventail de drogues

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé à l’arrestation d’un homme et d’une femme pour possession de stupéfiants, ce qui a permis la découverte d’une importante quantité de drogue.

Le corps policier a mené cette frappe dans la nuit de mercredi dernier, à proximité d’un établissement hôtelier du chemin Sainte-Foy.

Sur place, les policiers ont été en mesure d’arrêter un homme dans la quarantaine et d’une femme dans la vingtaine parce qu’ils avaient en leur possession des stupéfiants.

Or une fouille plus approfondie d’un domicile du boulevard Sainte-Anne a permis de retrouver et de saisir encore davantage d'articles illicites.

La liste des substances saisies comprend près de 100 grammes de cocaïne, pas moins de 2800 comprimés de méthamphétamine et plus de 900 grammes de cannabis.

À cela s’ajoutent également près de 20 grammes de MDMA, près de 20 grammes de haschich, quelques grammes de méthamphétamine et près de 100 ml de GHB.

Il y avait également des sachets vides, une liste de comptabilité et plus de 6500$ canadiens.

L’un des suspects, Ken Lebrasseur, était recherché à la suite d’un mandat d’arrestation. Il a comparu au palais de justice de Québec le 29 juillet. Quant à la femme, elle a été libérée par voie de sommation.

«Pour transmettre tout renseignement, nous vous invitons à composer le 418 641-AGIR (2447) et, pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888 641-AGIR (sans frais partout à travers l’Amérique du Nord)», a mentionné le SPVQ dans son communiqué.

«Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Le dossier en référence est le QUE200729-00030», est-il précisé.