Quoi regarder à la télé samedi?

MONTRÉAL | Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 1er août:

La vie secrète de Marilyn Monroe

Premier épisode de deux pour ce biopic sur Norma Jeane Mortenson, plus connue sous le nom de Marilyne Monroe. Des stigmates d’une enfance solitaire et sans amour, la comédienne va en faire une force jusqu’à devenir une véritable icône américaine. Avec Kelli Garner et Susan Sarandon.

Samedi, 12 h, ARTV.

Le sourire de Mona Lisa

En 1953, Katherine Watson (Julia Roberts), jeune diplômée de Bekerley, intègre la prestigieuse école pour filles de Wellesley pour enseigner l'histoire de l'art. Elle va insuffler à ses étudiantes, dont Betty (Kirsten Dunst) et Joan (Julia Stiles), l'envie de se dépasser et de mener l'existence qu'elles souhaitent réellement vivre.

Samedi, 14 h, Canal vie.

La semaine verte

Catherine Mercier revient sur les énormes pénalités données aux agriculteurs québécois qui voudraient développer de nouvelles terres. Le vent semble tourner du bon côté pour les producteurs de lait de chèvre, et l'absinthe est de retour dans nos verres, et dans les champs.

Samedi, 17 h, ICI Radio-Canada Télé.

Les aventures de Tintin

En achetant la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin (Jamie Bell), un jeune reporter, se retrouve embarqué dans une rocambolesque aventure à la recherche d’un fabuleux secret. Quand Steven Spielberg revisite l’univers du personnage d’Hergé, le résultat est forcément à la hauteur des attentes.

Samedi, 18 h 30, TVA.

Canadien c. Penguins

Dès midi, TVA Sports diffuse plus de dix heures de hockey avec trois rencontres lors de la première journée de la ronde de qualification et du tournoi à la ronde de la LNH. En soirée, la chaîne diffuse le premier duel entre le Canadien de Montréal et les Penguins de Pittsburgh.

Samedi, 18 h 45, TVA Sports.

Geluck, 40 ans sur les écrans

Le créateur des bandes dessinées Le Chat est mis à l’honneur dans ce documentaire qui retrace le parcours médiatique du dessinateur, qui s’est aussi démarqué par ses interventions à la radio et à la télévision.

Samedi, 19 h, TV5.

Patrouilles frontalières : Nouvelle-Zélande

Quatre épisodes en rafale pour amorcer cette nouvelle saison. En Nouvelle-Zélande, des milliers d’avions et de bateaux arrivent, chaque semaine, de partout dans le monde, et la menace (médicaments illicites, drogues, aliments non déclarés, armes, pornographie....) est constante. Les douaniers doivent rester vigilants et alertes.

Samedi, 20 h, Investigation.