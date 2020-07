VIA Rail: mises à pied temporaires d'une trentaine de personnes

MONTRÉAL | VIA Rail a annoncé vendredi la mise à pied temporaire de quelque 30 employés, cadres et professionnels, à partir de mi-août.

Avec cette nouvelle annonce, le nombre total de postes impactés est de 80, a fait savoir le transporteur ferroviaire dans un communiqué.

Il dit avoir pris cette décision parce que la pandémie actuelle continue d’avoir des conséquences qui se font sentir dans l'industrie du transport de passagers à travers le pays.

Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction, a d’ailleurs souligné que «VIA Rail n'échappe pas à la réalité actuelle», mentionnant que l'achalandage ne connaît pas de reprise significative au niveau national.

«Nous prenons des décisions difficiles afin de réduire les impacts financiers et protéger les fonds qui nous sont alloués, a-t-elle ajouté. Je suis consciente qu'il s'agit d'une situation très difficile pour les employés touchés et leurs familles et nous avons hâte de les rappeler lorsque la relance sera en cours.»