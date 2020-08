PICARD, Gisèle



Au centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 25 juillet 2020, est décédée à l'âge de 76 ans et 3 mois Mme Gisèle Picard, fille de feu Mme Germaine Rivard et de feu M. Xavier Picard. Elle demeurait à Sainte-Hélène, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 13h à 14h50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la sœur de: André (feu Lisette Goulet) (Margot Chaume), Fernande (Réjean Pelletier), Denis (Raymonde Dufour), Raymond (feu Aline Dionne) (Pauline Gagnon), Benoit (Jocelyne Castonguay), Francis (Wellie Desjardins), Diane (Marc St-Pierre). Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés À La Petite Villa de Saint- Pascal ainsi qu'au Centre Villa Maria de Saint-Alexandre pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la