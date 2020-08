DUQUET, Gaston



Au Hôpital Laval (IUCPQ) entouré de ses enfants, le 23 juillet 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gaston Duquet. Il est parti rejoindre son épouse, madame Gabrielle Grégoire, qui lui manquait tant. Il était le fils de feu madame Antoinette Guénette et de feu monsieur Wilkes Duquet. Il demeurait à Québec (Sainte-Foy).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres le vendredi 7 août 2020, de 18 h à 21 h, auoù la famille recevra les condoléances à partir de 10 h. L'inhumation se fera au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont). Il laisse dans le deuil son fils Christian (Julie Marcoux), sa fille Chantal (Luc Masson), ses petits-enfants adorés (Vincent, Noémie, Laurence, Louis-Félix, Grégory et Benjamin), ses sœurs Micheline (Rolland Couture) et Georgette (André Lacasse), sa belle-famille : Rosaire Grégoire (Doris Kelly), Louise Grégoire (Denis Fauteux), Marguerite Grégoire, feu Claude Grégoire (Murielle Roy), de même que ses neveux et nièces, et plusieurs amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web :www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.