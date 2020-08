PARÉ, Germain



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise de Québec, le 30 juillet 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Germain Paré, époux de Lise Pouliot. Fils de feu Marie-Éva Germain et de feu Paul Paré, il demeurait à Québec dans l'arrondissement de Charlesbourg. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Christine Pelletier), Christian (Roxanne Lajoie) et Sébastien (Angela Molinari); ses petits-enfants: Maxime (Anne Rochette) et Mathieu (Catherine Dumas), Émeric, Jérôme, Nigel et Lucas; son arrière-petit-fils : Guy-Antoine; son neveu Luc (Denise Gravel), leur fils François et sa famille. Il était le frère et le beau-frère de: feu Raymond, feu Jean-Paul (Denise Goupil) et feu Sr. Thérèse Paré (SSCM); de la famille Pouliot: feu Gilles (Hélène Lambert), Marthe (Jacques Simard) et Jacqueline. Sont aussi affectés par son départ, ses nièces, cousins et cousines. Sa famille tient à remercier particulièrement son médecin depuis plus de 50 ans, Dr Pierre Morency pour son accompagnement dévoué et tous les soins apportés avec bienveillance et respect. Sincères mercis également à toute l'équipe du soutien à domicile (SAD) ainsi qu'à ses ami[e]s pour leur précieuse présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de sclérose en plaques, 245, rue Soumande #202, Québec, QC, G1M 3H6, https://scleroseenplaques.ca/. Des formulaires seront disponibles à l'église.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière Saint-Charles de Québec.