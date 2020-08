BÉGIN, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 juillet 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Marcel Bégin, époux de dame Diane Asselin. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Émile Bégin et de feu dame Rose-Anna Carpentier. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane; ses enfants : Dominic (Tina Mathieu), Catherine (Michaël Aubin) et Marie-Hélène; ses petits-enfants : Léo, Henri, Juliette, Louka, Soléane, Samuel et Mélodie; ses frères et sœurs : Jacqueline, Abbé René Bégin, Louise (CND), feu Yvette (feu René Pagé), Robert (Denise Gariépy), Hélène, Thérèse (Denis Paradis), Carmen (Jacques Morin), Aline et Nicole. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Asselin : feu Ginette (Julien Beaudette), Jean-Pierre (Kathleen Gingras), Johanne (Daniel Lachance) et Lyne (Jean Desrosiers) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.