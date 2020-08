BALATTI, Benjamin



Au C H U L de Québec, le 11 juillet 2020, à l'âge de 95 ans et 5 mois, est décédé monsieur Benjamin Balatti, époux de feu madame Cécile Cousineau, fils de feu dame Rosina Moïa et de feu monsieur Angelo Balatti. Originaire de l'Italie, il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Bruno (Annie), Aldo (Katharine) et Sandro; ses petits-enfants : Émili, Anthony, Hugo et Gabrielle; ses frères et sœurs : feu Romeo, feu Faustino, feu Renato et feu Maurizio. Un remerciement au Service du Soutien à domicile du CLSC Ste-Foy-Sillery pour leur professionnalisme et attention au cours des dernières années. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale : https://fondationfais.org