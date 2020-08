TREMBLAY, Rachelle



À Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 28 juillet 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Rachelle Tremblay, épouse de feu Adrien Duchesne. Elle était la fille de feu madame Alma Racine et de feu monsieur François-Xavier Tremblay. Elle demeurait à Beaupré autrefois de la paroisse de St-Tite-Des-Caps.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Aurèle Asselin), Monique, Huguette (Donald Fortin), Aline (feu Paul-Émile Thibodeau), Normande (Mario L'Heureux), Linda (Denis Potvin), Hélène (Réjean Perreault), Chantal (François Daigle), Nancy (Pierre Paradis); ainsi que vingt-deux petits-enfants, vingt-neuf arrière petits-enfants et cinq arrière arrière petits-enfants: ses frères et ses soeurs : Simon (Thérèse Bouchard), feu Cyrille, feu Rosalina, feu Romé (Rachelle), feu Élisa, feu Blanche (André Gobeil), feu Rosiane et feu Géraldine; la famille Duchesne : Marie-Ange, Adrienne (Roland Tremblay), Rolande, feu Florence et feu Paul-Émile. La famille tient à remercier la Dre Marie-Pier Bédard, ainsi que tout le personnel de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur, 261,4715, Avenue des Replats, Québec (Québec), G2J 1B8