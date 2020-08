BOURQUE, Rita



Au CHSLD St-Gervais, le 27 juillet 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Rita Bourque, épouse de feu monsieur Marcel Rose. Née à Sherbrooke, le 10 mars 1927, elle était la fille de feu dame Béatrice Marcoux et de feu monsieur Ulric Bourque. Elle demeurait à St-Gervais. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances en présence corps àle mercredi 5 août 2020 de midi à 14 h.Le corps sera inhumé par la suite au Cimetière de Giffard. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces de la famille Bourque : Michèle (Denis Couture), Hélène (Michel Bourget), Claude, Denise (André Fortin), Claire (Claude St-Pierre), Paul (Stéphanie Roux), Catherine (Fraser Currie), François, Christine, Mireille (Marc Généreux); ses ami(e)s : Dominique Côté, Jacqueline Talbot, Robert Côté, Robert Gagné, Juslène Déric, Isabelle Gagnon et Gilles Milliard. Elle est allée rejoindre son époux Marcel et sa fille Danielle qu'elle adorait. La famille remercie tout le personnel du CHSLD St-Gervais pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.