LAMBERT, Jean-Louis

C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jean-Louis Lambert, survenu à Québec le 16 avril 2020. Il était l'époux de feu Marie-Blanche Bouffard, fils de feu Elmire Beaulieu et de feu Omer Lambert. Il habitait à Québec.. L'inhumation des cendres a eu lieu le 27 mai 2020 au cimetière de Sainte-Anastasie de Lyster. Il laisse dans le deuil ses enfants : Lyne, Michel et Chantal; sa belle-sœur Raymonde Bouffard et son beau-frère Pierre Fontaine. Outre son épouse et ses parents, il est parti rejoindre ses proches décédés avant lui : ses frères Adrien (Jeanne Dubois), Robert (Rita Giguère), André et Lucien (Lisette Bernier); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : John, Gus, Marcel, Gisèle, Denise et Pierrette. La famille tient à adresser des remerciements pour les bons soins prodigués et le dévouement du personnel du CHSLD St-Jean-Eudes et un merci particulier à Karine et Mélanie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada pour la recherche, 200-5165 rue Sherbrooke Ouest, Montréal (QC) H4A 1T6, téléphone : 514-369-7891.https://alzheimer.ca/fr/Home/Get-involved/Ways-to-donateAnonyme