WARREN, Léo



À Gatineau, le jeudi 23 juillet 2020, à l'âge de 64 ans est décédé Léo «Okitchita» Warren. Il était le fils de feu Anna Broothaers et feu Nelson Warren. Il laisse, reconnaissants de l’avoir eu dans leur vie, sa conjointe Christiane St- Laurent, sa fille Chani Gagnon-Warren, son petit-fils Luke Gagnon-Blais, ses sœurs: Janine, Danielle et Elza Warren (François), de même que ses oncles/tantes, ses cousins/cousines, ses neveux/ nièces, ses beaux-parents, sa belle-sœur, sa famille adoptive et de très nombreux ami(e)s.Une célébration de la vie de Léo sera faite à une date ultérieure.Vos messages de condoléancespeuvent être envoyés à :