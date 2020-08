LAMONTAGNE, Denise Théberge



Grand-maman, tu aimais la vie, tu aimais la famille et tu aimais le monde. Passionnément, tu as travaillé dans le milieu de l'enseignement, auprès de ta communauté et des personnes ayant besoin d'aide. En douceur, tu t'en es allée libre dans un monde meilleur où nous irons un jour partager cette vie avec toi et Grand-papa. Merci de nous avoir tant aimés et d'avoir tant donné.À l'Hôpital de Montmagny, le 20 juillet 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Denise Théberge, épouse de feu monsieur Marie-Louis Lamontagne. Elle était la fille de feu dame Cécile Théberge et de feu monsieur Pierre Théberge. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances aule mardi 11 août 2020 de 19h à 21h et, mercredi 12 août, à compter de 8h30.Afin de disposer d'un espace suffisant dû à ces circonstances,et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-François-de-la-Rivière-du-Sud lorsque la famille pourra tenir un rassemblement des proches et des ami(es) de Denise après la mise en terre. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy Lamontagne (Guylaine Mireault), Marie Sophie Lamontagne, ses petits-enfants: Laurent, Émilie, Charles et Ariane Lamontagne et Emma Tremblay; ses sœurs et frères: Marcelle (feu Roger Ratté), Armande (feu Jean-Yves Beaupré), feu Jean-Louis (Paule Lessard), Fernande (feu Jean-Noël Aubé), Jules (Claudette Thibault), Réal, Victor (Rachel Garant), Daniel (Viviane Audet), Jacinthe (Remi Picard), Suzanne (feu Marc Trépanier), Marc (Sylvie Blouin) et Martine (Marcel Bilodeau), sa belle-sœur Agathe Lamontagne (Claude Blais) et son beau-frère feu Jacques Lamontagne, ainsi que de nombreuses nièces et de nombreux neveux, cousines, cousins et ami(e)s. Merci à la famille, aux ami(es) de Denise et au très dévoué personnel du printanier de la résidence des Bâtisseurs - Mgr Deschênes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-François-de-la-Rivière-du-Sud: 506, rue du Rocher, St-François-de-la-Rivière-du-Sud, G0R 3A0 ou à la Société d'Alzheimer du Canada 20, av Eglinton Ouest, 16e étage, Toronto (Ontario) M4R 1K0. La direction des funérailles a été confiée à la