GAGNON, Colette Falardeau



Le 7 juillet 2020, à l'Hôpital de l'Enfant- Jésus, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée dame Colette Falardeau, épouse de feu monsieur Benoit Gagnon. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Dominique (Yves Bédard), Christian (Corinne Cauchon) et Claudine (Marie-Eve Roy); ses petits-enfants: Amélie, Philippe, Étienne, Antoine, Marie-Pierre et Isabelle; ses 11 arrière-petits-enfants ; ses frères et ses sœurs: feu Jean- Jacques (feu Pierrette Thibault), feu Jean-Marc (Rose Drouin), Michèle (feu Charles-Henri Fortin), Denise (Tom Verreault) et Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Paul Gagnon (feu Hélène Beaudet) et Simone Gagnon (feu Marcel Bélanger) ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Lépine Cloutier-Athosde 9h à 13h., suivi de l'inhumation au cimetière Belmont. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la fondation SABSA (www.sabsa.ca), ou 79, boulevard Charest Est, Québec (QC), G1K 3G4, organisme dédié au soutien des plus vulnérables, cause qui était si chère à son cœur et pour laquelle elle a œuvré en tant que bénévole pendant de nombreuses années.