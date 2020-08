ROBITAILLE, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 juillet 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Denis Robitaille, conjoint de dame Christiane Garneau. Il demeurait à Québec (arrondissement Lebourgneuf). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.et de là au cimetière de St-Louis de Courville.Il laisse dans le deuil sa conjointe Christiane, son fils Nicolas (Sophie Sylvain), sa petite-fille Victoria; la mère de son fils Lise Binet, ses frères et sœurs : Claude (Ginette Raymond), Louise (Serge Garneau), Christine (Frédérick Fortin), Martin (Valérie Gosselin) et feu Marc (Christiane Beaudoin) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Garneau : Andrée, Alain (Linne Fournier) et Mario ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami (e)s golfeurs et autres sports. Il est allé rejoindre son père Gérald Robitaille, sa mère Suzanne Giroux et son frère Jacques. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Tournoi Steeve Lachance. Les informations seront disponibles sur place.