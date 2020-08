ST-PIERRE, Martine



Au Centre d'hébergement Saint-Jean- Eudes, le 10 avril 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Martine St-Pierre, fille de feu dame Bernadette Morneau et de feu monsieur Xavier St-Pierre. Elle demeurait à Québec et native de Sainte-Perpétue de L'Islet.. La famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie, soit de 10h à 11h. Elle était la sœur de: feu Valère (feu Lucette Vaugeois), feu Laurier (Armande Rivard); feu Viateur (Gisèle Lebel), Blaise (Michèle L'Heureux) et Alain (Marthe Jeffery). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces : Sonia, Dany, Lise, Larry, Nancy, Carole, Cathleen, Richard, Luc, Marc, Yves ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués.