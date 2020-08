GARON, Richard



À la Maison Michel-Sarrazin, le 13 juillet 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Richard Garon, époux de feu dame Louise Martin et conjoint de France Tardif. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Garon et feu dame Jeannette Sirois. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, son fils: Martin Garon (Julie Beauregard); ses petits-enfants: Alexandra Garon (Tony Diktakis), Dylan Garon (Carianne Gingras), Évans Garon; ses sœurs: Pierrette Garon (Lucien Boucher), feu Aline Garon (feu Claude Vézina), Charlotte Garon (Bernard Leclerc) et France Garon (feu Richard Thibault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martin ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, parents, ami(e)s, clients et collègues. La famille tient à remercier le Dr Alain Bédard pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec, QC, G1S 1C1, tél. : 418-687-6084.