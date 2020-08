NORMANDEAU, Marc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 juillet 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Marc Normandeau, époux de madame Diane Villeneuve, fils de feu madame Diane Laberge et de feu monsieur Amédée Normandeau. Il demeurait à Québec.. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants Caroline (Dominic, Laurie et Émerick ), Jimmy (Nadia, Jérémy et Mélody); ses frères et ses sœurs : feu Nicole (feu Clermont Fortin), Jean-Claude (Noëlla Tremblay), feu Aurélien (Henriette Gagnon), Gilles (Diane Gagnon), Doris (André Bouchard), feu Micheline (feu Gabriel Lavoie), Léo (Ginette Simard), Marjolaine (Gilles Boivin), Pierre (Gaétane Guérin), Martin; ses beaux- frères et ses belles-sœurs: Cyrille (Monique Villeneuve), Pauline (Léo Mercier), Rosa (feu Jean-Pierre Thibodeau), Denise (feu Jean Leduc), Jacqueline (Jean-Eudes Leblanc), Nicole (Michel Gagné), Michel, Alain, Chantale (Guy Poirier), Claude, France (Réjean Beauchemin) et Carole. Il laisse dans le deuil également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux ami(e)s et de beaux frères décédés (Paul Gendron, Alain Gosselin). La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bur. 214, Québec, QC G1S 3G3.