Brochettes de bocconcinis et trempette aux poivrons rouges

4 portions | Préparation : 20 min | Cuisson : 8 min | Réfrigération : 1 h

Ingrédients

1/2 c. à thé de zeste de citron, râpé

3 c. à soupe de jus de citron

2 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à soupe de persil italien frais, haché finement

1 petite gousse d’ail, hachée finement

1 contenant de bocconcinis, égouttés (200 g) (environ 20 boules)

10 tomates cerises ou tomates raisins trempette aux poivrons rouges

sel et poivre

Préparation

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le zeste et le jus de citron, l’huile, le persil et l’ail. Saler et poivrer. Ajouter les bocconcinis et mélanger délicatement pour bien les enrober. Couvrir et réfrigérer 1 heure. (Les bocconcinis se conserveront jusqu’au lendemain au réfrigérateur. Laisser revenir à la température ambiante 15 minutes avant de poursuivre.) Dans le bol de bocconcinis, ajouter les tomates et mélanger délicatement. Sur 10 brochettes à cocktail, enfiler les bocconcinis en alternant avec les tomates. Mettre les brochettes dans un grand contenant hermétique et les arroser de 1 c. à soupe de la marinade (jeter le reste de la marinade). Couvrir et réfrigérer. Servir les brochettes avec la trempette.

Trempette aux poivrons rouges

Donne environ 1 1/2 tasse

Dans un poêlon, chauffer 1 c. à soupe d’huile d’olive à feu moyen. Ajouter 3 gousses d’ail hachées finement et cuire, en brassant, 1 minute. Ajouter 1 tasse d’oignon rouge haché et cuire, en brassant, 6 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit tendre. Ajouter 1 c. à thé de thym frais, haché. Saler et poivrer. Retirer du feu et laisser refroidir légèrement. Au robot culinaire ou au mélangeur, réduire en purée lisse la préparation à l’oignon, 3/4 de tasse de poivrons rouges rôtis en pot, égouttés, 1/4 de tasse de mayonnaise et 2 c. à thé de jus de citron. Verser la trempette dans un contenant hermétique, couvrir et réfrigérer. (La trempette se conservera jusqu’à 2 jours au réfrigérateur.) Au moment de servir, ajouter 1/4 de tasse de basilic frais, haché, et bien mélanger.