Belle saison rime souvent avec union ! L’été représente LE moment le plus prisé de l’année pour échanger des vœux de mariage. Le beau temps, la bonne humeur, les fleurs. Or cette année, les choses sont particulièrement bousculées. La pandémie a obligé des milliers de couples à revoir leurs plans et à reporter l’événement. Sans doute parce que la COVID-19 était très certainement le dernier invité dont on aurait souhaité la compagnie sur la piste de danse. Et il en va de même pour les personnes qui célèbrent des anniversaires de mariage : 2020 sera probablement l’année de la créativité amoureuse et sexuelle !

Des unions heureuses reposent sur plusieurs principes essentiels et de nombreuses personnes tentent d’intégrer ces éléments clés à leur vie de couple et leur vie sexuelle afin d’en bénéficier au maximum ! Toutefois, les aléas du quotidien mettent à rude épreuve même les couples les plus solides. Donc, que faire pour connaître joies et extase ?

Tandis que les sensations d’euphorie des débuts de relation se dissipent, des sentiments amoureux s’enracinent et font place à une relation qui peut mûrir et se déployer dans la confiance et la communication. C’est du moins ce que l’on souhaite. Pour que la relation ne s’abîme pas, il est important de veiller à ce que restent allumées quelques lanternes :

Les contacts physiques : naturellement, en temps de pandémie, il est essentiel que les consignes de la santé publique soient respectées intégralement, vous l’aurez compris. Dans le cas de figure qui nous concerne, nous tenons pour acquis que lesdits partenaires partagent non seulement leur vie, mais également leur lit. Les contacts physiques sont régulièrement des comportements qui sont oubliés dès les premières années de vie commune.

Une grande erreur, trop fréquente et si lourde de conséquences. Les contacts physiques n’obligent en rien une sexualité active, mais ils sous-tendent des touchers constants : caresses par-dessus les vêtements, câlins, baisers appuyés (lire french kiss ;)) et autres manifestations affectives physiques.

Suggestion de Julie : un couple bénéficierait d’avoir au moins trois contacts physiques par jour (au minimum)

Rituels sexuels : les années passent et les mouvements se répètent. Il arrive très fréquemment que les partenaires de vie se confortent dans une certaine routine sexuelle qui, malgré eux, les enferme dans les mêmes comportements érotiques. Ces habitudes les privent ainsi du souffle de la nouveauté ou du charme de l’imprévu. Discuter de vos envies, de vos désirs ainsi que de vos souhaits en matière de fréquence ou de fantaisies érotiques permettra de ne pas sombrer dans l’oubli de soi et de l’autre. Le sentiment d’être déconnecté de l’autre, d’être en colère ou d’être sur la défensive ne fera alors plus aucun sens.

Suggestion de Julie : une conversation par semaine pour jaser simplement de vos désirs, de vos envies et surtout des moyens pour les réaliser durant la semaine

Conserver une vie personnelle active : cette erreur est souvent commise par des partenaires de couple qui ont le sentiment que TOUT dans une union doit être partagé. L’individualité doit demeurer, en tout temps, et chacun doit veiller à nourrir ses passions et intérêts en matière de loisirs, d’activités et d’amitiés. Les retrouvailles (surtout intimes) n’en seront que meilleures ! Les amants pourront alors déployer toutes leurs énergies à redécouvrir quotidiennement la personne dont ils/elles sont amoureux, amoureuses. Exit le sentiment d’être des colocataires !

Suggestion de Julie : avoir des activités personnelles au moins une ou deux fois par semaine

Projets communs : rien ne vaut des projections réalistes ou rêvées. Chaque membre du couple a avantage à laisser parler son cœur et à en faire part à l’autre afin que soit entendue cette voix qui manifeste de l’intérêt pour quelque chose de stimulant, voire de passionnant.

Suggestion de Julie : mettre en œuvre deux ou trois projets communs par année (selon la taille du projet, le nombre peut naturellement varier !)

Mettre temps et énergie pour bâtir une vie sexuelle digne de ce nom ! La vie sexuelle s’élabore selon goûts, intérêts et disponibilités. Or, si les partenaires n’y mettent ni le temps ni l’énergie, l’érotisme partira à vau-l’eau c’est certain. Il ne suffira donc pas d’avoir quelques rituels sexuels pour maintenir votre vie érotique à flot, il faudra y injecter une dose de créativité amoureuse et sexuelle !