PELLETIER, Fernand



Frère maristeÀ la Résidence Mont Champagnat, Château-Richer, le 23 mars 2020 est décédé Frère Fernand Pelletier (en religion Fernand-Michel) à l’âge de 84 ans et 6 mois, dont 64 ans de vie religieuse. Il est né le 20 septembre 1935 à Montrock, Ontario du mariage de feu Joseph Pelletier et de feu Yvonne Darveau. Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa communauté, sa soeur Anne-Marie et sa belle-soeur Mariette Morin et est allé rejoindre sa soeur feu Françoise (feu Alphonse Blanchet), ses frères, feu Marcel (feu Rita Simard), feu Honorius (feu Brigitte Darveau), feu Lucien (Mariette Morin), feu Jules (feu Lucille Hébert), feu Georges (feu Hermance Gaudreau) et feu André décédé en bas âge. De nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La vie et la mission de Fernand peuvent se résumer aux 37 années de vie missionnaire principalement au Malawi, mais également en Afrique du Sud comme immersion en anglais, au Kenya comme administrateur au scolasticat panafricain et en Nouvelle-Calédonie. Pendant ses 24 années au Malawi, Fernand a rempli plusieurs fonctions : professeur, sports, maintenance, mécanique, électricité, économe de deux écoles et économe du District Malawi pendant quatre ans.L'urne contenant les cendres de Frère Fernand sera inhumée le jour même dans le lot de la communauté des Frères Maristes au cimetière St-Charles à Québec.