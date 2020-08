ROBERGE, Gilberte



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 24 juillet 2020, à l'âge de 75 ans et 2 mois, est décédée madame Gilberte Roberge, conjointe de madame Hélène Farley, fille de feu madame Juliette Lamontagne et de feu monsieur Eugène Roberge. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30 (port du masque obligatoire).Elle laisse dans le deuil, outre sa conjointe Hélène Farley, ses frères et sœurs: Jeannine, Pauline et Pierre (Denise Valerand); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Raymond Thibodeau, Diana Daigle, Thérèse Farley et Gérard Farley ainsi que plusieurs neveux et nièces et nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Jacques et sa sœur Denise. Sincères remerciements à Gisèle Turgeon, Louise Murray et Diane Théberge pour leur soutien. La famille tient également à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.