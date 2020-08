Des nouveaux produits locaux à essayer

Dans cette chronique qui durera tout le temps de la crise, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Des montures faites de plastique rejeté par la mer

Lunetterie New Look vient de lancer une nouvelle collection de montures, les Sea2See, qui sont fabriquées à 100 % de plastique recyclé de déchets marins. On le sait, les bouteilles et autres objets de plastique pullulent dans les océans. New Look, une entreprise québécoise certifiée Écoresponsable, apporte ainsi sa contribution pour améliorer l’environnement. La collection compte des modèles de lunettes optiques et solaires offerts dans plusieurs couleurs. Pour chaque monture, c’est un total de 10 kg de déchets de plastique en moins dans l’océan.

Plusieurs façons de soutenir l’achat local

La Banque Royale du Canada (RBC) a décidé d’apporter sa contribution pour favoriser l’achat local et soutenir les petites entreprises dans la relance de leurs activités. La RBC vient de lancer son initiative Soutenons l’achat local partout au Canada. Les consommateurs ont différents moyens d’exprimer leur appui : soutenir les commerces et les restaurants de leur localité, dont de grandes bannières comme La Baie d’Hudson et Bureau en gros, associées au projet. Ils pourront aussi visionner des vidéos faisant la promotion de l’initiative, aimer les publications de @SoutenirLeLocal sur les médias sociaux et utiliser le mot-clic #SoutenirLeLocal sur Twitter. D’ici le 31 août 2020, pour chacune de ces actions, RBC versera 0,05 $, jusqu’à concurrence de 2 M$, au Fonds d’aide à la petite entreprise Soutenons l’achat local. À cela s’ajouteront les contributions des gouvernements et des partenaires du mouvement. Grâce à l’argent recueilli, les petites entreprises bénéficieront de subventions d’un montant maximal de 5000 $.

Masques au look mode

COCHIC, un créateur montréalais d’accessoires de mode, lance sa nouvelle collection de masques confectionnés à partir de tissus spécialement traités pour assurer une protection optimale contre les bactéries. Lavables et ajustables, ils comportent trois couches de tissus ainsi qu’une pochette dans laquelle on peut insérer un filtre de charbon activé. Ils sont offerts dans une variété de couleurs et de designs pour les adultes et les enfants. À l’occasion de ce lancement, COCHIC remettra à Leucan et à Action Nouvelle Vie 10 % des ventes en ligne sur certains articles dont les masques.

Un chili sans viande prêt à réchauffer

Cuisine Fraîcheur Urbaine, connue pour ses repas froids sur le pouce, ajoute à son offre alimentaire en se lançant dans l’aventure des plats prêt-à-réchauffer. Le premier repas mis en marché par l’entreprise montréalaise, membre du Panier bleu, est un bol de chili sans viande. Au cours des prochains mois, d’autres recettes, avec ou sans viande, s’ajouteront à cette nouvelle ligne de plats cuisinés prêts-à-manger. Le bol de chili de Cuisine Fraîcheur Urbaine sera bientôt disponible chez les détaillants de grandes surfaces.

