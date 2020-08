États-Unis: plus de 60 000 nouveaux cas de virus pour le 5e jour d’affilée

Les États-Unis ont enregistré plus de 60 000 nouveaux cas de coronavirus pour le cinquième jour d’affilée samedi, selon un comptage réalisé par l’université Johns Hopkins.

Le pays comptait 61 262 cas de COVID-19 supplémentaires au cours des dernières 24 heures à 20h30 samedi, selon l’institution basée à Baltimore (Maryland).

Il y a eu également 1051 décès au cours de cette journée.

Les États-Unis ont maintenant recensé plus de 4,6 millions de contaminations et 154 319 décès, ce qui en fait le pays le plus durement touché au monde.

Ces nouveaux chiffres sont publiés alors que la Floride se préparait à l’arrivée de la tempête tropicale Isaias, qui devrait redevenir un ouragan à l’approche de la partie sud-est de l’État, ravagé par le virus.

Parmi les États américains, seule la Californie, qui compte plus du double de la population de Floride d’environ 21 millions de personnes, a enregistré davantage de cas de coronavirus.

Samedi, la Floride a signalé 179 autres décès, établissant un nouveau record pour l’État et portant son nombre de décès à cause du virus à 6843.

En pleine épidémie, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’à moins que la situation ne devienne plus menaçante, il était préférable de «simplement se recroqueviller plutôt que d’envoyer les gens sur la route» en les faisant évacuer. D’autant plus que les abris sont généralement bondés et la pratique des distances physiques difficile.