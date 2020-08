PAGEAU, Gisèle



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Gisèle Pageau, survenu à Québec, le 6 mars 2020. Elle était l'épouse de feu Antonio Genest, fille de feu Flora Vermette et de feu Arthur Pageau. Elle habitait à Québec.Outre son mari décédé, elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Gaétan et André; ses petits-enfants : Dominique et Stéphane, ainsi que leur mère Isabelle; ses arrière-petits-enfants : Mathieu, Marc-Antoine et leur demi-frère William Céré, ainsi que leur mère Guylaine Riopel; ses frères et sœurs de la famille Pageau : feu Aimé, feu Fernand, feu Jean-Louis, feu Gérard, feu Lorraine, Jeannine Genest et Doris; ses frères et sœurs de la famille Lavoie : Doris, Anne-Marie, feu Robert, Gaétan, feu Lise ainsi que leurs conjoint(e)s; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Lucienne, feu Violette, feu Maurice, feu Armand, feu Raymond (Henriette Létourneau) et feu Roland; plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s très cher(ère)s dont Madeleine Carrier, Gladis Entrington et Stéfania Mighotto. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du CHSLD Sacré-Cœur pour les bons soins prodigués tout au long de son séjour. Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don directement à la famille afin de les aider à défrayer les frais funéraires. Une boîte sera disposée dans la salle au moment de la cérémonie-hommage afin de recueillir les dons.