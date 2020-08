«Il n’y a aucune raison d’abandonner présentement» -Manfred

Le commissaire du baseball majeur Rob Manfred n’a pas l’intention de mettre la hache dans la saison 2020, pour le moment.

C’est ce qu’il a dit lors d’un entretien avec le réseau ESPN, samedi, malgré le fait que 17 matchs ont été reportés dans les 10 derniers jours en raison d’éclosions de COVID-19.

«Nous jouons, a clamé Manfred. Les joueurs doivent être meilleurs, mais je ne suis pas quelqu’un qui abandonne généralement et il n’y a aucune raison d’abandonner présentement. Nous devons être flexibles, mais il est toujours possible de manœuvrer.»

Pourtant, la veille, le commissaire avait prévenu le directeur de l’Association des joueurs du baseball majeur (AJMLB), Tony Clark, que si les athlètes ne respectaient pas davantage les protocoles de son circuit, il se pourrait bien que la saison soit annulée.

«Il y a de mauvaises décisions qui ont été prises», a affirmé Manfred à propos de certains joueurs, qui auraient fait fi des consignes du baseball majeur.

Selon ESPN, certains États et gouvernements locaux aux États-Unis auraient fait des pressions sur le circuit Manfred pour qu’il resserre la vis aux athlètes. Pendant les matchs, il était possible de voir des joueurs se faire des «high-five», cracher et ne pas porter le masque, tous des éléments qui sont proscrits par les ligues majeures.

Une autre éclosion?

Les commentaires de Manfred font suite au report d’un programme double entre les Cardinals de St. Louis et les Brewers à Milwaukee, samedi.

Entre quatre et six nouveaux cas auraient été diagnostiqués chez les joueurs et les membres de l’organisation des «Cards», selon le site sportif The Athletic. Ceux-ci s’ajoutent aux deux cas déjà connus qui avaient forcé le baseball majeur à reporter l’affrontement de vendredi soir entre les «Cards» et les Brewers à Milwaukee.

Présentement, tous les membres des Cardinals sont isolés dans un hôtel de Milwaukee et on ne sait toujours pas si certains d’entre eux seront en mesure de jouer dimanche.

L’éclosion chez les Cardinals est la deuxième dans le baseball majeur en moins de deux semaines. Rappelons qu’il y a environ une vingtaine de cas positifs au coronavirus chez les Marlins, alors que plusieurs joueurs n’auraient pas respecté les protocoles du baseball majeur.

Tous les matchs de cette équipe ont été reportés jusqu’à nouvel ordre, tout comme ceux des Phillies de Philadelphie, qui étaient les adversaires des Marlins quand l’éclosion a eu lieu. Ceci a d’ailleurs eu des conséquences pour les Blue Jays de Toronto qui devaient disputer une série de quatre parties en Pennsylvanie ce week-end.