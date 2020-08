La première va aux Hurricanes

En vertu d’un gain de 3 à 2, les Hurricanes de la Caroline ont pris les devants 1 à 0 dans la série qualificative les opposant aux Rangers de New York, samedi, dans la «ville-bulle» de Toronto.

Jaccob Slavin et Sebastian Aho ont connu un après-midi productif avec une récolte d’un but et d’une mention d’aide chacun.

C’est toutefois une réussite de Martin Necas en troisième période qui a fait la différence dans cette rencontre.

Quelques secondes après la conclusion d’un avantage numérique, le natif de la République tchèque a décoché un boulet de canon qui a fait son chemin jusqu’au fond du filet.

Les arbitres ont particulièrement été occupés lors de ce premier match des séries éliminatoires cette saison. Les hommes aux gilets rayés ont sévi à 18 reprises.

Lundqvist devant le filet

C’est le vétéran Henrik Lundqvist qui avait la mission de défendre la cage des Rangers.

Alexander Georgiev était son remplaçant, alors que le nom d’Igor Shesterkin a été placé sur la liste des joueurs «indisponibles».

L’absence du Russe n’est pas reliée à la COVID-19, puisqu’il était dans les estrades du Scotiabank Arena pour regarder ses coéquipiers. Il aurait plutôt subi une blessure lors du match préparatoire contre les Islanders de New York mercredi ou lors de l’entraînement des siens vendredi.

Pour revenir à Lundqvist, il a repoussé 34 des 37 rondelles dirigées contre son filet. Son vis-à-vis, Petr Mrazek a réalisé 24 arrêts dans la victoire.

Le deuxième match de cette série d’un maximum de cinq affrontements sera disputé lundi.