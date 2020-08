En réponse à la crise de la COVID-19, le réseau Archéo-Québec, dont la mission est de valoriser la richesse archéologique du Québec, propose une nouvelle formule pour le Mois de l’archéologie 2020, présenté à la fois de façon virtuelle et présentielle. C’est ainsi qu’à compter d’aujourd’hui (jusqu’au 31 août), les visiteurs pourront marcher sur les traces du passé grâce aux activités offertes dans les institutions muséales et les villes participantes à travers le Québec, en plus de profiter d'une panoplie d'ateliers et de contenus diversifiés en ligne sur le site www.moisdelarcheo.com. Sur la photo, l’humoriste Rosalie Vaillancourt, qui est la nouvelle porte-parole du Mois de l’archéologie 2020.

Bonne retraite

Photo courtoisie

Après plus de 33 ans dans le monde de l’automobile, dont les 24 dernières avec la Banque Scotia, l’heure de la retraite a sonné pour le sympathique Louis Chabot (photo). Louis ne conserve que de bons souvenirs de toutes ces années passées parfois à sillonner les routes du Québec pour rencontrer ses clients qui sont devenus par la suite des amis. Passionné de voyages (il en a fait plusieurs en se qualifiant par ses performances avec la Banque au fil des ans), il aimerait bien maintenant visiter l’Australie et la Polynésie française. Mais en attendant, un bon livre et des cours de cuisine l’attendent pour meubler ses loisirs de retraité.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 31 juillet 1970. Les villes adjacentes à Québec avaient beaucoup de difficulté à composer avec la croissance de la demande en eau potable, pour les infrastructures et les services municipaux améliorés. C’est ainsi qu’avec le talent de rassembleur du maire Gilles Lamontagne, Neufchâtel, Duberger, Ville Les Saules et Charlesbourg Ouest sont fusionnées officiellement avec la Ville de Québec. Sur la photo, l’église de Sainte-Monique-des-Saules.

Anniversaires

Photo courtoisie

Me Luc Paradis (photo), associé senior, secteur Affaires, chez Morency, société d'avocats, S.E.N.C.R.L... Messmer, de son vrai nom Éric Normandin, est un artiste québécois qui pratique l’hypnose sur scène depuis les années 1990, 49 ans... Jason Momoa, acteur américain d'origine océanienne (Aquaman), 41 ans... Marc Denis, analyste des matchs du Canadien à RDS, 43 ans... Beckie Scott, fondeuse à la retraite, 46 ans... Lawrence Cassista, chroniqueur dans l'hebdo L'Autre Voix et impliqué au sein du Carnaval de Québec, 76 ans... Bruno Laplante, baryton et chanteur d’opéra, 82 ans... André Gagnon, pianiste et compositeur, 84 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 1er août 2019. David Latouche (photo), 31 ans, directeur des communications et du marketing, Opération Nez Rouge... 2018. Rick Genest, 32 ans, mieux connu sous le nom de Zombie Boy, mannequin montréalais entièrement tatoué sur le visage et le corps... 2017. Jérôme Golmard, 43 ans, tennisman français, professionnel de 1993 à début 2006... 2015. Bernard d'Espagnat, 93 ans, physicien français... 2013. Gail Kobe, 81 ans, actrice et productrice américaine... 2012. Douglas Townsend, 90 ans, compositeur américain... 2003. Marie Trintignant, 41 ans, actrice française... 1996. Lucille Teasdale-Corti, 67 ans, pédiatre et chirurgienne... 1996. Frida Boccara, 55 ans, chanteuse française.