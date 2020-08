Les pires lacs du Québec: le quart des lacs a vu son état se dégrader

Plus d’un lac sur quatre analysé l’an dernier par le Réseau de surveillance volontaire des lacs du Québec a vu son état se détériorer.

Sur les 827 lacs qui font partie du Réseau de surveillance, 394 ont fait l’objet d’analyses en 2019. Et dans 106 cas, la qualité de l’eau était moins bonne que ce qui avait été précédemment observé.

L’agriculture, les changements climatiques, la déforestation, les fosses septiques et l’engrais sont des facteurs qui peuvent accélérer la dégradation d’un lac.

Au total, on compte maintenant 18 lacs considérés comme eutrophes et hyper-eutrophes (voir le lexique plus bas), soit les pires états possible. À ce stade, il y a lieu de s’alarmer.

Parmi eux, on trouve le lac à la Truite, situé à Irlande, près de Thetford Mines.

« Lors des bonnes crues, des résidus miniers y sont déversés », explique Réjean Vézina, président de l’Association de protection du lac à la Truite d’Irlande (APLTI).

Des eaux usées

Le plan d’eau est aussi contaminé par le lisier et les eaux usées de la rivière Bécancour, qui s’y jette.

« La baignade n’est pas recommandée, car il y a des coliformes fécaux et quelqu’un pourrait être contaminé à l’E. coli et avoir la diarrhée », relate M. Vézina.

En 60 ans, environ 50 centimètres de sédiments se sont déposés au fond du lac.

Lueur d’espoir toutefois, la réfection du réseau d’égout et la construction d’une filière de désinfection à l’usine d’épuration du secteur de Black Lake, demandée par l’association depuis quelques années, a finalement été annoncée par Thetford Mines en décembre.

Seulement 47 des 394 lacs étudiés en 2019, soit 12 % d’entre eux, présentent une amélioration de la qualité de l’eau, dont le lac Mandeville.

COVID-19

La détérioration de l’état des lacs risque aussi d’être accentuée par la COVID-19, cette année.

Puisque la grande majorité des Québécois prennent leurs vacances au Québec cet été, le nombre d’embarcations sur les plans d’eau est plus élevé, soulignent les experts.

Il risque aussi d’y avoir plus de déplacements d’embarcations entre les lacs, ce qui contribue à propager les plantes aquatiques exotiques envahissantes.

Différents programmes de suivis de la qualité de l’eau et de restauration ont aussi été mis sur la glace, ces derniers mois, en raison du confinement.

C’est le cas pour le lac à la Truite où un vaste projet d’échantillonnage des plans d’eau du bassin pour comprendre les causes précises de la pollution a été reporté à une date inconnue, se désole M. Vézina.

Même chose pour leur projet d’aménagement de bandes riveraines, une zone de plantes autour d’un lac qui agit comme un filtre pour les eaux de ruissellement, et de sensibilisation des producteurs agricoles à l’importance de ces dernières.

Les 18 lacs à l’agonie

Lac Abitibi

Photo courtoisie, David Prince

Clerval, Gallichan, Palmarolle, Roquemaure, Sainte-Hélène-de-Mancebourg

Eutrophe

Lac Dufresnoy

Photo courtoisie, David Prince

Rouyn-Noranda

Eutrophe

Lac Rouyn

Photo courtoisie, David Prince

Rouyn-Noranda

Hyper-eutrophe

Lac Hervé (Hervé-Savard)

Photo courtoisie, David Prince

Rouyn-Noranda

Hyper-eutrophe

Lac Caron

Photo Martin Chevalier

Sainte-Anne-des-Lacs

Eutrophe

Lac Shryer

Photo Martin Chevalier

Sainte-Anne-des-Lacs

Eutrophe

Lac Roxton

Photo Martin Chevalier

Roxton Pond

Hyper-eutrophe

Lac Bleu

Photo Pierre-Paul Poulin

Ange-Gardien

Hyper-eutrophe

Lac à la Truite

Photo Martin Chevalier

Irlande

Eutrophe

Lac Rond

Photo Martin Chevalier

Saint-Joseph-de-Coleraine

Eutrophe

Lac Vert

Photo courtoisie, Roger Gagnon

Saint-Ambroise (Saguenay–Lac-Saint-Jean)

Eutrophe

Lac aux Canards

Photo Jean-François Desgagnés

Saint-Raphaël, Saint-Vallier

Hyper-eutrophe

Lac Bécancour

Photo Jean-François Desgagnés

Thetford Mines

Eutrophe

Lac à Vaillancourt

Photo courtoisie, Alexandre D’Astous

Saint-Valérien

Hyper-eutrophe

Lac Saint-Charles

Photo Jean-François Desgagnés

Saint-Charles-de-Bellechasse

Hyper-eutrophe

Lac aux Grelots

Photo Jean-François Desgagnés

Saint-Évariste-de-Forsyth

Eutrophe

Petit lac Saint-François

Photo Martin Chevalier

Saint-François-Xavier-de-Brompton

Hyper-eutrophe

Lac Lindsay

Photo Martin Chevalier

Saint-Malo

Eutrophe

Lexique

Tous les lacs vieillissent. Ce phénomène, c’est l’eutrophisation. Naturel à la base, il est maintenant très souvent accéléré en raison de la villégiature, des activités agricoles ou urbaines. Voici les 7 termes pour l’état d’eutrophisation des lacs, du meilleur au pire.

Ultra-oligotrophe

Lac très jeune, très clair, profond et contenant peu de sédiments.

Oligotrophe

Lac jeune, clair, profond et pauvre en éléments nutritifs comme le phosphore. Il contient peu de végétaux et est bien oxygéné.

Oligo-mésotrophe

Lac clair. Les matières organiques comme les végétaux y sont toutefois un peu plus présentes.

Mésotrophe

Les matières organiques tels les végétaux et les bactéries sont en augmentation. L’eau est légèrement trouble. Le lac démontre des signes de vieillissement. Il est à un stade intermédiaire d’eutrophisation.

Méso-eutrophe

L’eau est trouble. Le lac est dans un état intermédiaire avancé, mais pas encore tout à fait eutrophe. Des mesures pour limiter l’apport d’éléments qui nourrissent les bactéries et végétaux, comme le phosphore, sont recommandées.

Eutrophe

Lac peu profond et trouble, fond vaseux avec une concentration excessive d’éléments nutritifs végétaux qui entraîne une prolifération d’algues et de cyanobactéries. Manque d’oxygénation qui peut entraîner la mort de certaines espèces. Des mesures pour limiter l’apport d’éléments nutritifs sont recommandées.

Hyper-eutrophe

Stade très avancé d’eutrophisation. L’eau est extrêmement trouble, les concentrations de phosphore et d’azote sont très élevées et causent la présence excessive d’algues et de bactéries. Le lac est pratiquement devenu un marais, seules quelques espèces survivent, surtout des bactéries. L’écosystème s’appauvrit et meurt.