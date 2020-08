Un dirigeant de Couche-Tard achète

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Stéphane Trudel investit plus de 100 000 $

Photo courtoisie

Le vice-président principal aux opérations chez Alimentation Couche-Tard, Stéphane Trudel, a acheté pour 102 000 $ d’actions de son employeur, mardi. Il a payé un prix moyen de 46,38 $ par action. Le titre du détaillant de Laval est en hausse de plus de 5 % depuis la publication, à la fin juin, de résultats financiers supérieurs aux attentes des analystes.

Gain de plus de 750 000 $ pour un VP de Richelieu

Le chef de la direction financière de Quincaillerie Richelieu, Antoine Auclair, a encaissé un gain de plus de 750 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions du distributeur montréalais, la semaine dernière. Le titre de Richelieu a récemment atteint un sommet historique de plus de 34 $, ce qui a conféré une valeur boursière de plus de 1,9 milliard $ à l’entreprise.

Une firme de Laval achète à Vancouver

Liminal BioSciences, une entreprise pharmaceutique de Laval anciennement connue sous le nom de Prometic, vient d’acquérir la firme Fairhaven Pharmaceuticals de Vancouver pour 8 millions $ en actions. Depuis l’an dernier, Liminal est contrôlée par Peter Thomson, membre de la famille la plus riche du Canada.

Un administrateur de BMTC achète

Photo courtoisie

Gabriel Castiglio, qui est membre du conseil d’administration de BMTC depuis 2015, a acheté pour un peu plus de 60 000 $ d’actions de l’exploitant des magasins Brault & Martineau et Ameublements Tanguay en juillet. Il a payé un prix moyen de 9 $ par action. M. Castiglio--- est chef des affaires juridiques chez Fiera Capital.

Power s’intéresse aux jeunes

Wingocard, une nouvelle start-up de Montréal, qui offre une application mobile financière destinée aux adolescents, vient de récolter 2 millions $ dans le cadre d’une ronde de financement menée par Diagram. Cette firme est largement soutenue par le conglomérat Power Corporation, de la famille Desmarais---.

Le Fonds FTQ vend du Milestone

Le Fonds de solidarité FTQ a vendu cette semaine pour environ 5,6 millions $ d’actions de Milestone Pharmaceutiques. La participation de l’organisme dans l’entreprise montréalaise est ainsi passée de 11,3 % à 9,2 %. Quelques jours auparavant, Milestone avait recueilli 25 millions $ US auprès d’un autre de ses actionnaires, la firme new-yorkaise RTW Investments.