Un duo bio pas cher pour le week-end

J’aime beaucoup ce domaine catalan. Située dans la région du Penedès, Parés Baltà est une entreprise familiale dont la tradition vinicole remonte à 1790. Elle est surtout connue pour la qualité constante de son cava vendu à prix d’ami. La maison produit aussi de très bons vins tranquilles, dont un rouge et un blanc qui viennent de débarquer en SAQ. Ils devraient faire votre bonheur en fin de semaine!

Parés Baltà, Mas Petit 2017, Penedès, Espagne

16,50 $ - Code SAQ 13557828 -13,5 % - 5 g/L

On a droit ici à un assemblage plutôt inusité: cabernet-sauvignon et grenache à part presque égale. Il en ressort des parfums de fruits noirs, de charbon, de réglisse et d’épices douces. La bouche est large, assez riche, sans être capiteuse tout en ayant suffisamment de fraîcheur pour maintenir le tout en équilibre. C’est simple et efficace. À servir frais avec les grillades estivales.

★★1⁄2 $ 1⁄2

Parés Baltà, Blanc de Pacs 2019, Penedès, Espagne

16,45 $ - Code SAQ 14195275 – 11,5 % - 5g/L

Un blanc parfait pour l’été. Il est issu d’un mélange de cépages autochtones typiquement espagnols dominé par le parellada et complété par le macabeo et le xarel-lo. Un nez aguichant de pêche blanche, de lime et de muguet. La bouche surprend par son ampleur et sa vivacité. C’est léger tout en montrant une belle concentration de saveurs. Légèrement perlant en ouverture, n’hésitez pas à le passer en carafe (oui, oui, on peut mettre les vins blancs en carafe!) tout en prenant soin de le servir très frais.

★★★ $ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.