Arrêté pour avoir craché dans le café d'un policier

Un employé de la chaîne de restauration Dunkin’ aux États-Unis a appris à ses dépens qu’il n’est pas recommandé de cracher dans le café d’un client, surtout lorsque celui-ci est un policier.

Vincent J. Sessler, 25 ans, a été arrêté vendredi et accusé de trouble public, de comportement imprudent et de voies de fait à l’endroit d’un agent de la paix, a rapporté CNN dimanche.

L’arrestation est survenue après qu’un policier de l’État de l’Illinois eut constaté la présence de mucus dans son café noir qu’il venait de commander. Le policier venait d’ouvrir le couvercle de son gobelet lorsqu’il a remarqué la présence de salive flottant au-dessus du liquide.

«Ce comportement est enrageant et dégoûtant. Les hommes et les femmes de la police de l’État de l’Illinois se dévouent corps et âme, tous les jours, afin de protéger la vie et les droits des citoyens. Ils méritent mieux que ce traitement insultant et dangereux», a affirmé le directeur du service de police, Brendan F. Kelly, dans une déclaration citée par CNN.

Pour leur sécurité, il est désormais interdit aux policiers qui travaillent pour l’État de fréquenter cette succursale de Dunkin’.

De son côté, la chaîne a indiqué qu’une enquête interne a été déclenchée dès l’incident et que Vincent J. Sessler a été renvoyé sur-le-champ.

«Ce genre de comportement ne correspond pas aux valeurs de l’entreprise», a réagi un porte-parole de Dunkin’ questionné par CNN.

«Dunkin’ apprécie grandement le travail des policiers qui travaillent inlassablement afin de protéger nos communautés, enchaîne-t-il. Le franchisé a communiqué directement avec le policier pour offrir ses excuses.»