Le détaillant Costco se lance dans la livraison d’épicerie en s’association avec la compagnie américaine Instacart.

Il est donc possible depuis jeudi de recevoir son épicerie le jour même, sans avoir à se déplacer, en la commandant dans l’un des 76 entrepôts canadiens de Costco participant.

Instacart, qui livre déjà pour plus de 140 chaînes à travers l’Amérique du Nord, promet d’apporter les commandes en moins deux heures aux clients.

«La livraison Instacart nous aidera à servir plus de familles que jamais auparavant et nous considérons cette nouvelle offre comme un excellent complément à notre service de livraison d'épicerie en deux jours lancé en 2018», a expliqué Pierre Riel, vice-président principal et directeur national de Costco Wholesale Canada, par communiqué.

Pour profiter de ce nouveau service, il n’est pas nécessaire d’être membre du Costco. Ceux qui n’ont pas leur carte d’abonnement peuvent quand même avoir accès à la variété des aliments des entrepôts via l’application Instacart.

Les membres restent quand même privilégiés. Un nouveau site, le sameday.costco.ca, a été conçu pour eux afin qu’ils puissent profiter de rabais sur le panier d’épicerie.