Disparition d’un aîné: le SPVQ demande l’aide de la population

Un homme de 86 ans atteint de problèmes cognitifs importants est porté disparu depuis dimanche matin, dans l’arrondissement Les Rivières, à Québec

Jean Gagnon a été vu pour la dernière fois vers 9 h 30 dans le secteur de la rue Bourdages. Il habiterait la Vieille capitale depuis peu et se déplacerait difficilement à l’aide d’une canne.

«Nous avons des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité s’il n’est pas localisé rapidement, car il a des problèmes cognitifs importants», précise le porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Pierre Poirier.

L’individu en question mesure 5 pieds 10 pouces (1,77 mètre) et pèse 150 lb (68 kg). Il a les yeux bruns et les cheveux blancs. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un veston noir léger, des jeans et un t-shirt kaki ainsi que des espadrilles foncées avec orthèses.

On indique également qu’il pourrait porter des lunettes de soleil.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).