Félix Auger-Aliassime aura sa revanche contre Zverev

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a repris de la vigueur à l’Ultimate Tennis Showdown (UTS) 2, dimanche, à Nice, disposant du Français Richard Gasquet 3-1 pour prendre rendez-vous avec l’Allemand Alexander Zverev plus tard en journée.

Face à Gasquet, Auger-Aliassime a eu le dessus 14-19, 16-12, 20-12 et 22-7 lors de l’affrontement constitué de quatre quarts de 10 minutes. Il tentera maintenant de faire oublier son échec de 3-2 encaissé aux mains de Zverev la veille. Celui-ci avait eu besoin de deux points consécutifs gagnés en manche supplémentaire pour l’emporter.

Pour le représentant de la Belle Province, il s’agit de ses premiers matchs depuis la fin février. Initialement, il devait prendre part à l’UTS 1, mais une blessure avait ruiné ses plans.

Les compétitions UTS sont une initiative de l’entraîneur de tennis Patrick Mouratoglou et la deuxième version de celles-ci s’est entamée le 25 juillet. Contrairement à la première mouture, gagnée par l’Italien Matteo Berrettini, elle se déroule sur deux week-ends et non cinq.

Zverev et Auger-Aliassime étaient d’emblée assurés de disputer les demi-finales, n’ayant pas l’obligation de jouer les matchs préliminaires.