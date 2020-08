Keebee, une boxer énergique

Keebee, une boxer bien musclée, a fêté ses 5 ans pendant le confinement. Énergique, elle passe tout son temps à suivre au gym son maître, Pier-Olivier Paquet, où il s’entraîne en vue de compétitions.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien chez vous ?

J’ai eu la chance de connaître Keebee à travers ma copine Manon. C’était elle qui voulait un chien au départ. Je suis tombé en amour avec Manon pour ensuite tomber en amour avec Keebee.

2. Pourquoi ce nom ?

On fait du CrossFit et on voulait un nom en lien avec cela. Au départ, son nom était Kettlebell en référence à la cloche d’entraînement. On a finalement opté pour Keebee, car elle ne se reconnaissait pas du tout avec le premier nom.

3. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Keebee ?

Keebee, alias Baboune, a une forte personnalité : elle sait ce qu’elle veut et comment se faire comprendre. En général, elle aime tout le monde sauf les gens portant une tuque ou des lunettes fumées. Elle est très protectrice avec nous, mais ne ferait pas de mal à personne.

4. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant Keebee.

Keebee est toujours au gym avec nous et elle a tendance à vouloir s’asseoir sur les gens qui font leurs étirements, sans leur demander leur avis ! Peu importe la position que les gens ont, elle va se placer sur eux, toute bien confortable.

5. Quelle est son activité préférée ?

Faire des sprints de fou sur le canal Lachine lorsqu’elle n’est pas en laisse.

6. Quel est son endroit préféré ?

Mon « spot » sur le divan. Si je quitte mon siège, elle se glisse toujours en douce pour me voler ma place.

7. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

Les membres de nos 2 familles adorent Keebee, alors on ne manque pas de gardiens ! Ma mère et mon père habitent plus près, donc ce sont souvent eux qui s’en occupent, à leur grand bonheur d’ailleurs.

8. Pendant le confinement, est-ce que Keebee vous a apporté quelque chose de différent ?

Étant réserviste dans l’Armée pour le Régiment Maisonneuve, je me suis porté volontaire pour être déployé en CHSLD. Malheureusement, je devais être en isolement à l’hôtel, et ensuite en quarantaine à la fin du mandat. Je n’ai donc pas pu voir Keebee autant que je l’aurais souhaité pendant presque 2 mois. Tous les jours, je recevais des vidéos et des photos de Keebee via ma copine Manon. Un peu comme une maman qui partage des photos de son enfant. Ça me faisait un bien fou de les voir.

9. En quoi votre animal peut être une source d’inspiration pour vous ?

Je crois que l’amour qui est donné sans attendre rien en retour est une belle qualité chez les chiens. On devrait tous s’en inspirer.

