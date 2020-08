Le New York City FC en quête de réponses

La déception reliée à son élimination subie en quart de finale du tournoi «La MLS est de retour» reste vive, mais le New York City FC doit regarder en avant et tenter de trouver des solutions à son manque de constance.

La compétition de reprise des activités de la Major League Soccer (MLS) a été une affaire de montagnes russes pour la troupe de l’entraîneur-chef Ronny Deila qui s’est contentée du troisième rang du groupe A. Cependant, une seule victoire obtenue aux dépens de l’Inter Miami CF a été suffisante pour lui permettre d’accéder à la phase éliminatoire, où elle a défait le Toronto FC 3 à 1 en huitième de finale.

Le NYCFC a été incapable de maintenir le rythme face aux Timbers de Portland, samedi, s’inclinant par un pointage identique pour voir son séjour au tournoi d’Orlando prendre fin. Deila veut malgré tout voir le positif dans le parcours des dernières semaines.

«Je crois qu’on s’est amélioré pendant l’événement, a-t-il mentionné au site de la MLS. Je pense que nous avons joué de très bons matchs. Malheureusement, cette fois, nous n’étions pas assez bons sur le marquage offensif et on a concédé trop d’occasions en contre-attaque. [...] Je suis triste de ne pouvoir accéder à la prochaine ronde, mais nous devons apprendre de cela et travailler plus fort lors de la rencontre suivante.»

Optimisme

Si la MLS parvient à ramener ses clubs sur le terrain après la compétition en Floride, NYCFC voudra effacer un mauvais départ en 2020. Au classement de l’Association de l’Est, il compte seulement cinq points avec un gain en cinq parties. Par contre, il souhaite voir le milieu Maxi Moralez en pleine forme, lui qui a eu droit à du temps de jeu limité à cause des blessures. Et au niveau de la chimie, le tout semble se replacer aux dires de son coéquipier Gary Mackay-Steven.

«On a fait des bonds en avant comme équipe. Nous avons eu de bons entraînements et de bons matchs. Les gars savent comment l’instructeur souhaite les voir jouer et dans les parties contre Toronto et quelques autres, il y avait des signes montrant qu’on effectuait ce qu’il voulait, a-t-il souligné. Il y a sûrement eu du progrès et on est heureux d’avoir pu jouer des rencontres.»

«Nos buts accordés sont décevants, c’est certain. On va analyser cela et déterminer ce qu’on peut améliorer, mais je pense que nous étions en contrôle en première demie et nous avons créé des chances de compter», a-t-il ajouté au sujet de la défaite de samedi.