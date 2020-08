Les gens lisent davantage

Audrey Martel est convaincue que la pandémie actuelle a amené les gens à se tourner vers la lecture. Au plus fort de la crise et en ce moment.

« Nous sommes chanceux d’être libraires en ce moment. On fait de super belles journées, on voit plein de monde et il y a des touristes dans notre commerce. On sent, depuis quelques années, un tournant vers l’achat local et de proximité », a lancé la copropriétaire de la librairie l’Exèdre à Trois-Rivières.

La libraire constate que les gens, au plus fort de la pandémie, se sont tournés vers la lecture et qu’ils continuent de le faire.

« Il y a quelque chose d’émotif et de rassurant. C’est intemporel et c’est un passe-temps qui n’est pas super coûteux. On a quelque chose de tangible qu’on peut conserver, qu’on peut relire et qu’on peut passer », a-t-elle indiqué, lors d’un entretien téléphonique.

Comme toutes les librairies indépendantes, L’Exèdre a vu une vague de commandes en ligne déferler, lorsque les proprios, par souci de sécurité pour la clientèle, ont choisi de fermer quelques jours avant la décision du gouvernement.

Les cinq livres vendus par semaine par le portail leslibraires.ca sont devenus une centaine à certains moments.

« Il y a des semaines où j’avais l’impression que c’était 10 000. Il y a eu une diminution avec la réouverture, mais ça continue », a-t-elle fait remarquer.

À pied et à vélo

En plus d’accepter les commandes par téléphone et par Facebook, l’Exèdre a mis en place un système de livraison.

« On a fait des livraisons à pied, lorsque c’était sur notre chemin et à vélo dans certains secteurs de Trois-Rivières. On essayait le plus possible de faire les livraisons nous-mêmes. Ça nous permettait de diminuer les coûts postaux et aussi de garder un contact avec la clientèle », a-t-elle mentionné.

* On peut se procurer des livres dans les libraires indépendantes via le site leslibraires.ca.