Peut-on se fier à un amour de vacances?

Je traverse depuis cinq ans une période difficile de ma vie. Rendue à 50 ans et mariée pendant 25 ans à un homme centré sur son travail, je n’en pouvais plus d’être considérée comme une potiche qu’on sortait pour la parade, mais qui n’était bonne en fait que pour tenir la maison et voir à l’éducation de nos deux enfants presque arrivés à maturité.

J’ai demandé le divorce en espérant repartir à neuf, et surtout trouver l’amour. Mais comme l’amour ça ne se trouve pas au coin de la rue, que les façons de le trouver ont beaucoup changé au fil des ans, j’ai passé plus de quatre ans à l’espérer, sans rien faire pour que ça arrive. Cela, jusqu’à ce qu’une amie m’invite à son chalet et me présente un des amis de son conjoint qu’elle a elle-même connu sur un site de rencontre.

Je dois préciser que l’homme en question a 15 ans de moins que moi, qu’il est originaire d’un pays latino-américain et qu’il m’a fait un effet terrible dès le premier regard. Je n’avais plus ressenti ce genre d’émotion depuis tellement longtemps que j’avais l’impression de perdre l’équilibre. On s’est revu par la suite, et comme prévu j’ai succombé à ses charmes, même si ça n’a jamais été mon genre de fréquenter un homme plus jeune que moi.

Cette aventure a débuté à la fin du mois de juin et dure toujours. Par contre, je n’ose le présenter à mes enfants, car je crains leur réaction.

Je trouve bizarre qu’un homme d’à peine 40 ans qui n’a jamais eu d’enfants s’intéresse à une femme de 55 ans, même si le conjoint de mon amie me jure qu’il a toujours été un homme sérieux. Ma sœur à qui je l’ai présenté me met en garde de me laisser prendre par ce charmant latino qui, d’après elle, en voudrait plus à mon portefeuille bien garni qu’à n’importe quoi d’autre.

Je ne sais plus quoi faire, même si j’adore me laisser porter par un genre de relation que je n’avais jamais connu avant. Je me sens enfin aimée pour mes attraits de femme et non pas juste pour mes qualités de mère et d’organisatrice de maison. Selon ma sœur je devrais me méfier, mais je n’en ai pas envie. Comme être certaine du sérieux du monsieur avant de m’engager plus avant ?

Ambivalente

Il y a dans votre lettre plusieurs indices qui incitent à la plus grande prudence. Tout ce que vous me racontez sur cette aventure me semble plutôt superficiel et peu susceptible de me permettre d’en déduire que vous êtes engagée dans une relation à long terme. Je vous conseille de prendre le temps de bien connaître ce monsieur dans tous les aspects de sa vie, et surtout de ne pas vous laisser guider uniquement par l’attrait sexuel qui est loin d’être un gage de la pérennité d’une relation.