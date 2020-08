Quand ta retraite devient un cauchemar

Je voudrais dire à cette femme qui vous écrit pour vous dire à quel point elle redoute de prendre sa retraite de peur de se retrouver 24h/24 avec son vieux mari grognon, qu’elle a raison d’avoir peur. Ma mère est prise dans ce genre de situation et refuse de se séparer de mon père qui est invivable. Elle se laisse mourir à petit feu et se prive de nous voir moi et mon frère, à cause de ce monstre qu’est notre père. « De grâce, madame, ne ruinez pas comme elle les années qui vous restent sur terre ».

Une fille sérieuse

Vous avez raison de la mettre en garde, mais on sait très bien qu’une personne qui a enduré pendant toute sa vie active un conjoint désagréable ne peut pas se voir vieillir autrement, tant il est difficile de quitter des vieilles pantoufles.