Quoi regarder à la télé dimanche?

MONTRÉAL | Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 2 août:

Je serais un homme

Tim Noonan poursuit sa quête de vivre et de réussir les rites de passage à l’âge adulte de différentes communautés à travers le monde. Dans le premier épisode, il est en Mongolie où il va devoir domestiquer un aigle. On le retrouve ensuite dans la mer d’Andaman où il va devoir aller récolter des nids d’hirondelles.

Dimanche, 15h, Évasion.

Un an dans la peau d’un bébé

Narrateur de sa propre histoire, un bébé partage ses émotions, l’excitation et les surprises que lui réserve son quotidien au sein d’une vraie famille. Grâce à des reconstitutions en 3D, ce documentaire nous permet de découvrir ce que chaque enfant vit durant sa première année.

Dimanche, 16h, Explora.

Les fermiers

La nature peut parfois se révéler difficile et capricieuse pour les maraîchers. Sur la Ferme des Quatre-temps, il faut lutter non seulement contre une chaleur accablante, mais aussi contre les pluies torrentielles. C'est aussi l'heure des bilans de mi-saison pour Jean-Martin et ses collègues.

Dimanche, 17h30, UNIS.

Vlog

Dominic Arpin reçoit l’humoriste Pierre-Yves Roy Desmarais et explique comment fonctionne la populaire application Tiktok, qui propulse des chanteurs inconnus au sommet des palmarès.

Dimanche, 19h, TVA.

Spider-Man: les retrouvailles

Peter Parker (Tom Holland) profite de son temps libre pour tenter de vivre une existence normale. Il revêt le costume de l'homme-araignée seulement pour venir en aide aux gens. Mais sa route va croiser le chemin de Vulture (Michael Keaton), un mystérieux homme-vautour qui utilise des armes terrifiantes à mauvais escient.

Dimanche, 19h30, TVA.

Les poilus

Maude Guérin va en voir de toutes les couleurs et de toutes les sortes. Sébastien Kfoury va notamment lui présenter des bergers anglais, un dragon d’eau chinois, des chevreaux ainsi que la buse d’Harris Sonora.

Dimanche, 19h30, ICI Radio-Canada Télé.

Incendies

À la lecture du testament de leur mère, Jeanne (Mélissa Désormeaux-Poulin) et Simon Marwan (Maxim Gaudette) se voient remettre deux enveloppes: l’une destinée à un père qu’ils croyaient mort, et l‘autre à un frère dont ils ignoraient l’existence.

Dimanche, 22h, Télé-Québec.