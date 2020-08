Tennis: Eugenie Bouchard et le Smash ne peuvent compléter le travail

L’équipe de la Québécoise Eugenie Bouchard au World TeamTennis, le Smash de Chicago, s’est avouée vaincue en finale contre l’Empire de New York, dimanche, en Virginie-Occidentale.

Les gagnants, qui misaient dans leurs rangs Jack Sock, sont revenus de l’arrière pour gagner 21 à 20 à la suite d’un super bris d’égalité et obtenir une bourse de 1 million $.

En double féminin, Bouchard et l’Américaine Bethanie Mattek-Sands n’ont pu renverser CoCo Vandeweghe et Nicole Melichar. Celles-ci ont eu le dessus 5 à 4 dans un duel où Sloane Stephens a également eu droit à de l’action pour le Smash.

Dans les autres duels du jour, Sock et Neal Skupski ont vaincu Rajeev Ram et Brandon Nakashima 5 à 2 en double masculin. Le simple chez les hommes a été l’affaire de celui-ci, qui a martelé Sock 5 à 0 et placé momentanément le Smash en bonne position. Mais c’était sans compter sur Vandeweghe, qui a aussi savouré la victoire en double mixte aux côtés de Sock, en plus d’avoir le dernier mot au super bris d’égalité en compagnie de Melichar contre Mattek-Sands et Stephens.

Le tournoi s’est amorcé le 12 juillet et comprenait neuf équipes. Chicago a pris le troisième rang du tour préliminaire avec une fiche de 9-5 avant de disposer du Storm d’Orlando en demi-finale, samedi.