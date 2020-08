De mal en pis chez les Cardinals

Ce sont maintenant 13 membres, dont sept joueurs, des Cardinals de St. Louis qui ont contracté la COVID-19.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN, lundi.

Les «Cards» sont en quarantaine dans un hôtel de Milwaukee depuis jeudi dernier. L’équipe du Missouri devait affronter les Brewers vendredi, samedi et dimanche, mais ces affrontements ont été reportés en raison de l’éclosion du virus. La série de quatre parties que devaient disputer les Cardinals contre les Tigers à Detroit cette semaine a également été reportée. Le match du 13 août qui devait opposer St. Louis aux White Sox de Chicago sur le mythique terrain du film «Field of Dreams», en Iowa, a quant à lui été annulé.

Selon le réseau MLB Network, plusieurs membres des «Cards» se sont rendus dans un casino juste avant que le virus se propage dans l’équipe. Cela contrevient au protocole du baseball majeur concernant les choses à faire et ne pas faire en cette période de pandémie.

«Je n’ai aucune raison factuelle de croire que c’est vrai, a toutefois dit le président du club John Mozeliak. Je n’ai vu aucune preuve de cela. S’ils étaient dans un casino, ce serait décevant.»

L’éclosion de cas chez les Cardinals est la deuxième dans les ligues majeures, puisque 21 membres de l’organisation des Marlins de Miami ont contracté la maladie au cours des dernières semaines. Depuis le 26 juillet dernier, tous les matchs de l’équipe floridienne ont d’ailleurs été reportés.

Fin de l’attente pour les Phillies

Chez les Phillies de Philadelphie, aucun nouveau cas positif au coronavirus parmi les échantillons recueillis dimanche n’a été recensé, ce qui fait en sorte qu’ils pourront affronter les Yankees dès lundi.

Ainsi, le réseau MLB Network a rapporté en avant-midi que la formation de la Pennsylvanie se rendra à New York au cours de la journée pour ses deux duels prévus face aux Bombardiers du Bronx en soirée et mardi. Les deux clubs en découdront ensuite sur le terrain des Phillies, mercredi et jeudi.

Ceux-ci avaient été contraints de renoncer à affronter les Yankees au milieu de la semaine passée et les Blue Jays de Toronto le weekend dernier en raison de cas de COVID-19. Un instructeur et un responsable du vestiaire avaient été déclarés positifs, mais les examens subséquents effectués chez les Phillies ont été négatifs.