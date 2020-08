De vieux meubles jonchent toujours les trottoirs de Trois-Rivières

Plusieurs vieux meubles abandonnés continuent de joncher les trottoirs de Trois-Rivières, un mois après la période des déménagements.

Malgré une opération intensive de ramassage dans les deux premières semaines de juillet, la Ville n'a pu tout récupérer et appelle les citoyens à lui signaler la présence de ce genre de gros rebuts en appelant au 311.

«Si les citoyens voient ce genre de choses, vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le territoire. C'est possible qu'il y ait des éléments qui échappent à la Ville. Donc, les gens peuvent faire une requête. C'est gratuit», a expliqué Guillaume Cholette-Jansen, porte-parole de la ville.

Les fonctionnaires municipaux sont d'ailleurs plus sollicités que jamais. Trois-Rivières avait reçu 905 appels pour des rebuts encombrants abandonnés en juin et juillet 2017. Ce nombre a pratiquement triplé pour atteindre 2872 appels cette année, toujours en juin et juillet.

Pourtant, les patrouilles du département des Travaux publics n'ont ramassé spontanément que 319 déchets encombrants au hasard de leurs déplacements en juin et juillet 2020, contre 512 en juin et juillet 2017.

La Ville de Shawinigan a institué la même procédure en début d'année sur son territoire avec pour résultat qu'à peu près plus rien ne traîne dans ses rues depuis la période de déménagement.

«Une fois par mois, il y a les camions qui passent durant la semaine. Il y a une semaine déterminée par secteur», a indiqué Véronique Gagnon-Piquès, porte-parole de la ville de Shawinigan.

À Shawinigan comme à Trois-Rivières, les vieux meubles ne sont plus automatiquement dirigés vers le site d'enfouissement sanitaire. Ils sont plutôt acheminés vers un écocentre pour en valoriser les composantes.