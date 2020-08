Drôles de souvenirs à «Cuvée comique»

MONTRÉAL – Philippe Laprise reçoit des humoristes complices qui ont commencé leur carrière en même temps ou ont terminé leur parcours à l’École nationale de l’humour ensemble dans sa nouvelle émission Cuvée comique, où abonderont souvenirs et anecdotes cet automne.

«C’est comme si on prenait un verre ensemble avant un spectacle. Nos invités sont devenus amis pendant qu’ils étudiaient à l’École de l’humour ou à leurs débuts, et le sont encore aujourd’hui. On revisite donc leur carrière en solo, mais aussi les moments où ils ont fait des trucs ensemble», résume Philippe Laprise pour expliquer le concept en 10 épisodes, qui figurera à la grille de la chaîne Z.

Jumelages inattendus

Les artistes défileront en duo sur le plateau de Laprise, qui a été installé cet été au restaurant Grumman ’78, à Montréal.

«On a brisé des affaires, précise l’hôte. Par exemple, Mario Tessier et José Gaudet des Grandes Gueules ne sont pas venus ensemble...»

Laurent Paquin et Patrick Groulx, Mélanie Ghanimé et Silvi Tourigny, Jean-François Mercier et Louis Morissette, et Mario Jean et Maxim Martin sont au nombre des tandems qui se prêteront à l’exercice nostalgique de Cuvée comique. Des convives inattendus viendront aussi causer la surprise de temps à autre.

«On est assis, tranquilles, et on jase d’où ils viennent et de ce qu’ils ont fait avant de se lancer en humour, raconte l’animateur. Puis, on voit des extraits d’eux à l’école, ou quand ils se "pètent la gueule" dans les bars. On a beaucoup de documentation sur des projets que les humoristes ont aimés... et d’autres qu’ils ont moins aimés! En humour, je pense qu’on a beaucoup d’autodérision, mais à Cuvée comique, souvent, je constate que certains extraits travaillent leur orgueil! (rires)»

Sécuritaire

Le tournage de Cuvée comique s’est terminé la semaine dernière, dans le plus grand respect des consignes sanitaires, masques compris.

«Les règles sont respectées à la lettre», insiste Philippe Laprise en détachant chaque mot.

«Ça s’est super bien passé, malgré les circonstances de la pandémie. C’est sûr que c’était un autre "buzz" de tournage, que je ne connaissais pas. On dirait qu’on marchait toujours sur des œufs en tournant. Mais ça donne un résultat extraordinairement drôle et agréable.»

Pas d’Olivier

Devenu «un professeur, un directeur et un papa à temps plein» pour ses trois enfants pendant la période de confinement, Philippe Laprise a utilisé les réseaux sociaux pour garder le contact avec son public.

Il a aussi profité de cette pause pour commencer à écrire son quatrième spectacle, même s’il lui reste encore des représentations de son dernier opus, Je m’en occupe, à offrir en décembre, si tout va bien.

«Ça faisait 20 ans que je n’avais pas pris de pause. Donc, ça m’a fait du bien, mais en même temps, ça m’a beaucoup stressé», avoue le principal intéressé, qui se fait à l’idée de vivre un automne tranquille.

Il avait déjà été établi que Pierre Hébert et lui n’animeraient pas le Gala Les Olivier pour une troisième année. ICI Radio-Canada Télé n’a pas encore annoncé si la célébration aura lieu comme à l’habitude en décembre, les tournées d’humoristes ayant été plutôt courtes, cette année.