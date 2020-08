Il y a une leçon à tirer de la COVID-19 selon Danielle Trottier

On se doit de sortir de la crise de la COVID-19 en pensant un peu moins à notre nombril selon la populaire scénariste Danielle Trottier.

« Quand tu sors de chez vous et que tu vas dans un lieu public, tu ne peux plus penser juste à ton confort », explique l’auteure des séries télé Unité 9 et La promesse dans Et après, le nouveau balado de Josélito Michaud à QUB radio.

« Il faut penser au nous, on ne peut plus penser au je, » résume Mme Trottier qui admet toutefois qu’il faudra une « une prise de conscience pas mal grande » pour faire bouger nos dirigeants en ce sens.

Et après : Josélito Michaud va à la rencontre de vingt personnalités publiques pour échanger sur la suite des choses, établir des pistes de réflexion et essayer de comprendre. À quoi ressemblera le monde d’après?